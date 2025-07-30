A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü: En yakın milli maç ne zaman, rakipler kimler?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki ilk mücadelesini 4 Eylül 2025'te Gürcistan ile deplasmanda oynayacak. Bu maçın ardından, 7 Eylül'de ise milliler kendi sahasında İspanya ile karşılaşacak. Takımın fikstürü, karşılaşma tarihleri ve rakip ülkeler netleşmiş durumda.Peki, A Milli Takım en yakın maçı ne zaman, nerede ve hangi takıma karşı oynayacak?