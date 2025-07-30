Trend Galeri Trend Yaşam A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü: En yakın milli maç ne zaman, rakipler kimler?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü netleşti. Milli takımı yakından takip eden futbolseverler, sıradaki maçları merakla araştırıyor. Ay-yıldızlılar, 4 Eylül 2025'te deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi, güçlü rakip İspanya ile oynanacak kritik bir karşılaşma takip edecek. Dünya Kupası hedefi doğrultusunda önemli sınavlar verecek millilerimizin maç tarihleri yakından inceleniyor. Peki en yakın milli maç ne zaman, hangi tarihte oynanacak, rakipler kimler?

Giriş Tarihi: 30.07.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:45
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki ilk mücadelesini 4 Eylül 2025'te Gürcistan ile deplasmanda oynayacak. Bu maçın ardından, 7 Eylül'de ise milliler kendi sahasında İspanya ile karşılaşacak. Takımın fikstürü, karşılaşma tarihleri ve rakip ülkeler netleşmiş durumda.Peki, A Milli Takım en yakın maçı ne zaman, nerede ve hangi takıma karşı oynayacak?

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEME FİKSTÜRÜ:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

Dünya Kupası eleme grupları:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.