A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü: En yakın milli maç ne zaman, rakipler kimler?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü netleşti. Milli takımı yakından takip eden futbolseverler, sıradaki maçları merakla araştırıyor. Ay-yıldızlılar, 4 Eylül 2025'te deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi, güçlü rakip İspanya ile oynanacak kritik bir karşılaşma takip edecek. Dünya Kupası hedefi doğrultusunda önemli sınavlar verecek millilerimizin maç tarihleri yakından inceleniyor. Peki en yakın milli maç ne zaman, hangi tarihte oynanacak, rakipler kimler?