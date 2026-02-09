Trend Galeri Trend Yaşam MİLLİ MAÇ! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası A Milli Takım maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. Play-off turunda Romanya ile oynanacak kritik maç öncesi, karşılaşmanın tarihi ve başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, mili maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 16:27