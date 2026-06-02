Milli maçlar ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maç tarihleri...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri ve maç takvimi netleşti. D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz; ABD, Paraguay ve Avustralya ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların tarihleri, TSİ saatleri ve oynanacağı stadyumlar resmi olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 06:18