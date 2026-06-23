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Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! "Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri" listesinde Türk rüzgarı esti!

TasteAtlas tarafından yayınlanan "En İyi Kabaklı Yemekler" listesi, Türk mutfağının küresel arenadai üstünlüğünü bir kez daha tescillemiş oldu! Gastronomi dünyasında büyük yankı uyandıran listede, Anadolu'nun lezzetleri yabancı rakiplerini geride bırakarak ilk 10'a yerleşti...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:58
Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

Dünya mutfaklarını haritalandıran TasteAtlas, bu kez kabağın en iyi hallerini mercek altına alarak yeni bir liste yayınladı. Hazırlanan "Dünyanın En İyi Kabaklı Yemekleri" listesinde Türk mutfağı, rakip tanımayan lezzetleriyle bir kez daha gurur kaynağımız oldu! Anadolu'nun ve sofralarımızın baş tacı olan o birbirinden lezzetli tatlar, dünya çapındaki gurmelerden tam not alarak listenin en üst sıralarına adını kazıdı. İşte listenin ilk 20 lezzeti...

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

20. Puccia Pugliese - İTALYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

19. Pizza vegeteriana - İTALYA

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Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

18. Pisto - İSPANYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

17. Fanesca - EKVADOR

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

16. Kızartma - TÜRKİYE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

15. Briám - YUNANİSTAN

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

14. Paillassons de courgettes - FRANSA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

13. Ciorbă de văcuţă - ROMANYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

12. Kafteji - TUNUS

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

11. Doenjang jjigae - GÜNEY KORE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

10. Nakji bokkeum - GÜNEY KORE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

9. Kolokythoanthoi - YUNANİSTAN

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

8. Kabak mücveri - TÜRKİYE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

7. Kolokithopita - YUNANİSTAN

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

6. Sundubu jjigae - GÜNEY KORE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

5. Tomatokeftedes - YUNANİSTAN

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

4. Janjetina ispod peke - DALMAÇYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

3. Kimchi jjigae - GÜNEY KORE

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

2. Puglia - İTALYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

1. Kolokithakia tiganita - YUNANİSTAN

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

Listede aynı zamanda 24. sırada dolma, 30. sırada kabak dolması, 56. sırada türlü olmak üzere toplamda 5 Türk yemeği yer aldı.

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

TASTEATLAS DÜNYANIN EN İYİ LAHANA YEMEKLERİNİ SIRALADI! TÜRK LEZZETİ RAKİPLERİNE ÖYLE BİR FARK ATTI Kİ…

Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden TasteAtlas, lahananın başrolde olduğu "dünyanın en iyi yemekleri" listesini paylaştı. Japonya'dan Meksika'ya, Macaristan'dan Güney Kore'ye kadar pek çok mutfağın yarıştığı listede, geleneksel Türk lezzeti de dev rakiplerini geride bırakarak göğsümüzü kabarttı.

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

15. Pizzoccheri alla Valtellinese - İTALYA

Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri listesinde Türk rüzgarı esti!

14. Nikuman - JAPONYA