Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! "Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri" listesinde Türk rüzgarı esti!

Dünya mutfaklarını haritalandıran TasteAtlas, bu kez kabağın en iyi hallerini mercek altına alarak yeni bir liste yayınladı. Hazırlanan "Dünyanın En İyi Kabaklı Yemekleri" listesinde Türk mutfağı, rakip tanımayan lezzetleriyle bir kez daha gurur kaynağımız oldu! Anadolu'nun ve sofralarımızın baş tacı olan o birbirinden lezzetli tatlar, dünya çapındaki gurmelerden tam not alarak listenin en üst sıralarına adını kazıdı. İşte listenin ilk 20 lezzeti...