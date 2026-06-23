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Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! "Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri" listesinde Türk rüzgarı esti!
Milli mutfağımız yine TasteAtlas listelerini altüst etti! "Dünyanın en iyi kabaklı yemekleri" listesinde Türk rüzgarı esti!
TasteAtlas tarafından yayınlanan "En İyi Kabaklı Yemekler" listesi, Türk mutfağının küresel arenadai üstünlüğünü bir kez daha tescillemiş oldu! Gastronomi dünyasında büyük yankı uyandıran listede, Anadolu'nun lezzetleri yabancı rakiplerini geride bırakarak ilk 10'a yerleşti...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:58