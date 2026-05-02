MSÜ TERCİH SONUÇ TAKVİMİ 2026: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihler belli mi?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026 yılının Mart ayında başlayıp Nisan ayında sona eren tercih sürecinden sonra adayların gündeminde şimdi de tercih sonuçları yer alıyor. Böylece 2026 MSÜ yerleştirme takvimine dair detaylar adayların takibinde kalmaya devam ediyor. MSÜ tercih sonuçları, adayların hangi okulda eğitim alacağını belirlerken aynı zamanda kariyer yolculuklarını da doğrudan etkiliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2026 23:56
MSÜ süreci askeri öğrenci olma hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların yolundaki en kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. 24 Nisan'da tamamlanan tercih sürecinin ardından sonuç tarihine odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kayıt ve sonraki aşamalara ilişkin süreç başlayacak.

MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlandı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde, 2025 yılında tercih sürecinin 24 Mart'ta başlayıp 21 Nisan'da tamamlandığı ve sonuçların 24 Haziran'da ilan edildiği görülüyor. Bu örnek doğrultusunda, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta ya da farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Bu nedenle adayların, gelişmeleri kaçırmamak için ilgili internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
