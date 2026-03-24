Milliler play off maçı için sahaya çıkıyor! Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç tarihi ve saati futbolseverlerin gündeminde yer alırken, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik Türkiye-Romanya play-off karşılaşmasının detayları netleşti. Milli maç ne zaman oynanacak sorusuna yanıt veren tarih ve saat bilgisi açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın kaderini belirleyecek mücadele için geri sayım başladı. Karşılaşmanın oynanacağı gün ve saat, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 22:14
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

PLAY-OFF FİNALİ 31 MART 2026'DA OYNANACAK!

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu.

Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)