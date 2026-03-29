MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Romanya'yı 1-0 yenerek bir üst tura çıktı. A Milli Takım, bu galibiyetle turnuvaya katılma yolunda finalde Kosova ile karşılaşacak. Dünya Kupası Play-off finali Kosova Türkiye maçı tarihi belli oldu. İşte milli maçın detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 01:15
MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu kritik galibiyet, A Milli Takım'ı turnuvaya katılma yolunda final adımına taşıdı.Ay-yıldızlı ekip, play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova – Türkiye karşılaşmasının tarihi ve detayları netleşti. Maç öncesi hazırlıklar, kadro tercihleri ve turnuva biletine dair tüm bilgiler merak ediliyor.

MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KOSOVA TÜRKİYE FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

En çok merak edilen konulardan biri de maç takvimi. Türkiye, Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finali geçti. Buna göre, final mücadelesi 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Statü gereği, millilerimiz finali deplasmanda oynayacak; ile Kosova arasında finale çıkan takımın sahasına konuk olacak.

MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KOSOVA TÜRKİYE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın diğer milli maçlar gibi TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DÜNYA KUPASI KAPISI NASIL AÇILACAK?

2026 Dünya Kupası'na giden yol, play-off sistemindeki 4 farklı yoldan (A, B, C, D) geçiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu C Yolu'nda şampiyon olan takım, doğrudan dev turnuvaya katılım hakkı elde edecek. Eğer millilerimiz finaldeki rakibini elerse, 48 takımlı Dünya Kupası'nda boy gösterme şansı yakalayacak.

MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 DÜNYA KUPASI GENEL MAÇ TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?