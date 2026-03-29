MİLLİLERİN PLAY-OFF FİNAL MAÇI TARİHİ! Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu kritik galibiyet, A Milli Takım'ı turnuvaya katılma yolunda final adımına taşıdı.Ay-yıldızlı ekip, play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova – Türkiye karşılaşmasının tarihi ve detayları netleşti. Maç öncesi hazırlıklar, kadro tercihleri ve turnuva biletine dair tüm bilgiler merak ediliyor.