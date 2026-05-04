Milyoner’de soruldu: Kore’de sakın bu renk kalemi kullanmayın! İşte ülkelerin en tuhaf gelenekleri

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "Kore'de bir kişinin adını hangi renk mürekkeple yazmak uğursuzluk kabul edilir?" sorusu izleyicileri ekran başına kilitledi! Kalem yasağından, Japonya'daki sofra kurallarına; Tayland'daki kutsaldan Fransa'daki "cellat ekmeği"ne kadar dünyayı şaşkına çeviren gelenekler ağızları açık bırakıyor. İşte bir turistin başına dert açabilecek, duyduğunuzda "yok artık" diyeceğiniz o tuhaf inanışlar...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 00:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 00:07
Kültürler, sadece dillerle değil, binlerce yıllık alışkanlıklar ve "yasaklarla" inşa edilir. Sizin için çok sıradan olan bir hareket, dünyanın başka bir ucunda bir cenazeyi, bir hakareti ya da büyük bir uğursuzluğu simgeleyebilir. Milyoner yarışmasında yarışmacıyı terleten o soru, aslında küresel nezaket kurallarının ne kadar uç noktalara gidebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Peki, Koreli dostunuzun adını neden asla o renkle yazmamalısınız? Ya da Tayland'da bir çocuğun başını okşamak neden bir kavgaya sebep olabilir? İşte seyahat planı yapmadan önce mutlaka okumanız gereken, ülkelerin ağızları açık bırakan en tuhaf gelenekleri...

MİLYONER'İN OLAY SORUSU: KIRMIZI MÜREKKEP DEHŞETİ!

Kore'de birinin adını kırmızı mürekkeple yazmak, o kişinin kısa süre içinde ölmesini istediğiniz veya öleceği anlamına gelir.

Antik dönemlerde ölenlerin isimleri kütüğe kırmızıyla geçilirdi; bu yüzden yaşayan birine bunu yapmak büyük bir hakaret ve uğursuzluktur.

TAYLAND: BAŞ BÖLGESİ KUTSALDIR, DOKUNMAYIN!

Tayland kültüründe baş, vücudun en kutsal kısmıdır ve ruhun orada ikamet ettiğine inanılır.

Bu yüzden bir yetişkinin, hatta bir çocuğun başını okşamak, o kişinin ruhuna ve mahremiyetine büyük bir saygısızlık kabul edilir.

JAPONYA: ÇUBUKLARI PİLAVA DİKMEYİN!

Japonya'da yemek çubuklarını pilav kasesine dik olarak saplamak, sadece cenaze törenlerinde ölünün arkasından sunulan ikramlarda yapılır.

Normal bir sofrada bunu yapmak, masadakilere ölümü hatırlatır ve iştahları kaçırır.

FRANSA: EKMEĞİ SAKIN TERS KOYMAYIN!

Fransızlarda ekmeği masaya ters koymak büyük uğursuzluk getirir.

Orta Çağ'da cellatlara verilecek ekmekler, diğerlerinden ayırt edilsin diye fırıncı tarafından ters konulurdu. Ekmeği ters koymak, o eve "celladı çağırmak" demektir.

ÇİN: HEDİYE OLARAK SAAT ALMAK "SON" DEMEKTİR!

Çin'de birine saat hediye etmekten kaçının. Çince'de "saat vermek" (song zhong) ifadesi, "cenaze törenine katılmak" ifadesiyle aynı sese sahiptir.

Bu hediye, alıcıya hayatının sonunun geldiğini ima eder.

İTALYA: AKŞAM 11'DEN SONRA CAPPUCCİNO MU?

İtalyanlar için sütlü kahveler sadece kahvaltıda içilir.

Öğle yemeğinden veya akşam saat 11'den sonra Cappuccino sipariş etmek, bir İtalyan için "sindirim sistemine yapılan bir işkence"dir ve turist olduğunuzu saniyeler içinde belli eder.

İNGİLTERE: TEK BAŞINA SAKSAĞAN GÖRÜRSEN SELAM VER!

İngiltere'de tek başına bir saksağan görmek uğursuzluk sayılır.

Bu uğursuzluğu bozmak için saksağana "Günaydın Bay Saksağan, eşiniz nasıl?" diyerek selam vermeniz veya şapkanızı çıkarmanız beklenir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör