Milyonerin teklifiyle sattığı 94 model Doğan SLX arabayı geri aldı! 'Sokağa çıkamaz hale geldim'

Türkiye onu sıfır ayarında garajında duran 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiliyle tanımıştı. Abdullah Şimşek, uzun yıllar gözü gibi baktığı araçlarını satmayacağını söylemişti. Satılmaması için çocuklarına dahi vasiyet etmişti. Ama ne olduysa bir milyonerden gelen teklifle oldu. Şans oyunu talihlisi milyoner parayı bastırıp Şimşek'in "Vasiyet bırakıyorum" dediği aracı satın aldı. Bugünden sonra sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Şimşek, sonunda sattığı otomobili geri almak zorunda kaldı ve "Bundan sonra kesinlikle vasiyeti bozmak yok. Konu kapanmıştır" dedi. İşte o şaşkına çeviren haber.

ÇOCUKLARINA VASİYET ETMİŞTİ AMA... Antalya'da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp, satılmaması için çocuklarına vasiyet dahi veren Abdullah Şimşek, şans oyunları talihlisinden gelen teklifle aracının birisini satınca, çevresinden gelen tepkiler üzerine sokağa çıkamaz hale geldi.

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE BOZMAK YOK" Milyonerin aracı başkasına sattığını duyan Şimşek, aynı fiyata tekrar otomobilini satın alarak hasret giderdi. Aylar sonra tekrar kavuştuğu otomobilini öpen Şimşek'in ilk sözü ise, "Bundan sonra kesinlikle vasiyeti bozmak yok. Konu kapanmıştır" oldu.

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyordu.

ÇOCUKLARINA 'SATILMASIN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirterek, "Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum.