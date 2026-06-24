Trend Galeri Trend Yaşam Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye'den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye'den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Küresel seyahat platformlarının güncel verileri ve milyonlarca gezgin yorumu analiz edildi; su temizliğinden fiyat/performans dengesine kadar dünyanın en kusursuz ve en iyi 10 koyu netleşti.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 15:34
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Seyahat rotalarını belirlerken sadece kartpostal güzelliğindeki fotoğraflara güvenmek artık geride kaldı. Milyonlarca gezginin gerçek deneyimleri, yapay zeka analizleri ve seyahat yazarlarının objektif incelemeleri, dünyanın en prestijli koylarını yeniden listeledi.

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Karayipler'in beyaz kumlarından Akdeniz'in saklı falezlerine, doğallığını en iyi koruyan koruma alanlarından su altı zenginliğiyle büyüleyen tropik cennetlere kadar dünyanın en iyi 10 koyu, klasik tatil algısını tamamen değiştiriyor. Hem kalabalıktan uzak kalabileceğiniz hem de su kalitesi tescillenmiş bu listeyle, "ölmeden önce görülmesi gereken yerler" ajandanızı güncelleyeceksiniz.

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Küresel seyahat platformlarının (Tripadvisor Travelers' Choice 2026, Lonely Planet, Conde Nast Traveler) güncel verileri, kullanıcı puanlamaları ve uzman incelemeleri tek bir çatı altında toplandığında, dünyanın en çok öne çıkan ilk 10 koyu şu şekilde sıralanmaktadır:

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Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

1

Isla Pasion / Cozumel

Meksika

2026'nın küresel zirvesinde; tamamen izole, resiflerle çevrili, kristal berraklıkta su kalitesi.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

2

Elafonissi

Girit, Yunanistan

Ezilmiş deniz kabuklarından oluşan nadir pembe kum yapısı ve sığ lagün yapısıyla ödüllü.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

3

Balos Lagünü

Girit, Yunanistan

Turkuaz sığ suları ve yarımada manzarasıyla en yüksek puanlı doğa koruma alanı.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

4

Eagle Beach

Aruba

Karayipler'in simgesi olan beyaz kumları ve ikonik Fofoti ağaçlarıyla rüzgarsız, sakin deniz yapısı.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

5

Praia da Falésia

Algarve, Portekiz

Gün batımında parlayan devasa kırmızı ve turuncu falezlerin (uçurumların) çevrelediği koy.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

6

Maya Bay (Ao Maya)

Krabi, Tayland

Devasa kireçtaşı kayalıklarıyla korunan, Lonely Planet listelerinin vazgeçilmez tropik klasiği.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

7

La Jolla Cove

Kaliforniya, ABD

Deniz aslanı kolonilerine ev sahipliği yapan koruma altındaki milli su altı parkı.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

8

Kabak Koyu

Fethiye, Türkiye

Küresel listelerde (Lonely Planet 100) doğallığını en iyi koruyan, çam ormanlarıyla çevrili bakir koy.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

9

La Pelosa

Sardinya, İtalya

16. yüzyıldan kalma tarihi gözetleme kulesi manzarasına sahip, havuzu andıran sığ sular.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Sıra

Koy / Sahil

Lokasyon

Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)

10

Banana Beach

Ko He, Thailand

Canlı mercan resifleri ve şnorkel kalitesiyle gezginlerden en yüksek puanı alan tropik lokasyon.
Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Editörün Notu: Bu sıralama, sadece görsel güzelliğe göre değil; su temizliği, doğal yapının korunma oranı, ziyaretçilerin deneyim ve memnuniyeti analiz edilerek oluşturulmuştur.

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Bir de bunlara bakın...

Büyüleyici turkuaz suları ve el değmemiş yapısıyla dev rakiplerini geride bırakan bu eşsiz koy, şimdiden seyahat planlarının zirvesine yerleşti. Peki, dünya devlerini gölgede bırakıp yabancı turistleri kendine hayran bırakan o saklı cennet neresi?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ PLAJLARI!

50 - Keem Plajı, İrlanda

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

49 - Cas Abao, Curaçao

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

48 - La Pelosa, İtalya

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

47 - Paje Plajı, Zanzibar

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

46 - Porto Timoni, Yunanistan

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

45 - Boulder Plajı, Güney Afrika

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

44 - Pontal do Atalaia, Brezilya

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

43 - Praia da Falésia, Portekiz

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

42 - Grand Anse, Grenada

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

41 - Flamenco Plajı, Porto Riko

Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

40 - Le Morne Plajı, Mauritius