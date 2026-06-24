Milyonlarca Turist Puanladı: Listede Türkiye’den de Bir Yer Var! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Küresel seyahat platformlarının güncel verileri ve milyonlarca gezgin yorumu analiz edildi; su temizliğinden fiyat/performans dengesine kadar dünyanın en kusursuz ve en iyi 10 koyu netleşti.
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Sıra
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Koy / Sahil
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Lokasyon
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Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)
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5
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Praia da Falésia
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Algarve, Portekiz
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Gün batımında parlayan devasa kırmızı ve turuncu falezlerin (uçurumların) çevrelediği koy.
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Sıra
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Koy / Sahil
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Lokasyon
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Öne Çıkan Özellik (Gezgin Yorumları)
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10
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Banana Beach
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Ko He, Thailand
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Canlı mercan resifleri ve şnorkel kalitesiyle gezginlerden en yüksek puanı alan tropik lokasyon.