Milyonlarca Turist Puanladı: Mavi Vatan da Listede! İşte Dünyanın En İyi 10 Koyu

Karayipler'in beyaz kumlarından Akdeniz'in saklı falezlerine, doğallığını en iyi koruyan koruma alanlarından su altı zenginliğiyle büyüleyen tropik cennetlere kadar dünyanın en iyi 10 koyu, klasik tatil algısını tamamen değiştiriyor. Hem kalabalıktan uzak kalabileceğiniz hem de su kalitesi tescillenmiş bu listeyle, "ölmeden önce görülmesi gereken yerler" ajandanızı güncelleyeceksiniz.