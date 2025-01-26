Trend Galeri Trend Yaşam MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yılın ikinci kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bugün tüm manevi derinliğiyle idrak ediliyor. Bu özel gecede sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına "Kandiliniz Mübarek Olsun" veya "Hayırlı Kandiller" dileklerini iletmek isteyenler, Miraç Kandili 2025 mesajlarını araştırmaya başladı. Bu geceyi anlamlı kılacak kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli mesajlar, kandilin manevi atmosferini yansıtarak paylaşılacak. İşte, en güzel Miraç Kandili mesajları ve anlamlı dilekler…

Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:02
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah'a yükseldiği, göklerdeki ilahi huzura eriştiği mübarek bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl, Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecektir. Bu özel gece, dua, ibadet ve zikirle geçirilirken, aynı zamanda sevdiklere anlamlı ve dualarla dolu kandil mesajları gönderme geleneği de sürmektedir. İşte Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yansıtan, en güzel, anlamlı ve resimli kandil mesajları ile sözleri...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!

"Mirac Kandili, gökyüzüne yükselmenin, kalp ve ruhu arındırmanın zamanıdır. Allah, bizleri bu mübarek geceye eriştirdiği için şükürler olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

Miraç Kandiliniz mübarek olsun, yaşamınıza iyilikler getiren dualarınızın kabul olduğu, aydınlık bir gelecek dilerim.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

"Mirac gecesi, Allah'a daha yakın olma, O'na daha fazla yönelme zamanıdır. Bu gece dualarımızın kabul olması dileğiyle, tüm müminlerin kandili mübarek olsun."

Miraç Kandili'nin tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

"Mirac, insanın kendisini Allah'a en yakın hissettiği bir zaman dilimidir. Bu mübarek gece vesilesiyle, tüm dünya için barış ve huzur dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

Bu mübarek gecede dualarınızın, sevdiklerinizin ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için kabul olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

"Mirac Kandili, yeryüzünden göğe yükseldiğimiz, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine daha yakın olduğumuz bir gecedir. Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun."

Bu mübarek gece dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, kalplerinizin huzur ve bereketle dolu olduğu bir Miraç Kandili geçirmeniz dileğiyle.

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