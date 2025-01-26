MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

"Mirac, insanın kendisini Allah'a en yakın hissettiği bir zaman dilimidir. Bu mübarek gece vesilesiyle, tüm dünya için barış ve huzur dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

Bu mübarek gecede dualarınızın, sevdiklerinizin ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için kabul olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.