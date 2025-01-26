MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Kandiller dileyin!

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yılın ikinci kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bugün tüm manevi derinliğiyle idrak ediliyor. Bu özel gecede sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına "Kandiliniz Mübarek Olsun" veya "Hayırlı Kandiller" dileklerini iletmek isteyenler, Miraç Kandili 2025 mesajlarını araştırmaya başladı. Bu geceyi anlamlı kılacak kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli mesajlar, kandilin manevi atmosferini yansıtarak paylaşılacak. İşte, en güzel Miraç Kandili mesajları ve anlamlı dilekler…