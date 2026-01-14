Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2026 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Miraç Kandili mesajı

"Miraç, Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından biridir. Bu gece yapılan dualar kabul olur, gönüllerimizdeki en güzel dilekler gerçekleşir. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Bu mübarek gece vesilesiyle, Allah kalplerimize iman, gönüllerimize huzur versin. Tüm dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."