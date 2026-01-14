Trend Galeri Trend Yaşam Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2026 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2026 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili'nin manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, anlamlı ve duygu yüklü kandil mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek gecede kalplere dokunan kısa, uzun ve özel Miraç Kandili mesajları ile hayırlı dilekler öne çıkarken, en güzel sözler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 21:09
İslam alemi için büyük öneme sahip Miraç Kandili'nde, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren mesajlar paylaşılıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında gönderilmek üzere hazırlanan en güzel, kısa ve uzun Miraç Kandili sözleri, "Hayırlı kandiller" dilekleriyle birlikte tercih ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026

"Miraç gecesinde yükselen dualar, kalbimize huzur, dünyamıza barış getirsin. Allah, tüm dileklerinizi kabul etsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Bu mübarek gece, Allah'ın rahmeti ve merhameti üzerimize olsun. Dualarımız kabul, kalbimizdeki huzur daim olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nin mübarek gecesinde, Rabbim kalbimizi temizlesin, ruhumuzu huzurla doldursun. Dualarınız kabul, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nde Allah, bizleri tüm kötülüklerden uzak tutsun, kalbimize huzur, evlerimize bereket versin. Dualarınız kabul, yolunuz açık olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç gecesinde, dualarımız göklere yükselsin, kalplerimizdeki tüm karanlıklar aydınlansın. Rabbim, bizleri en güzel şekilde ihsan etsin. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nin rahmetiyle gönlünüzdeki tüm sıkıntılar çözülüp, yerine huzur dolsun. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinize sevgi, hayatınıza huzur versin. Kandiliniz mübarek olsun."

"Rabbim, Miraç gecesinin feyziyle kalplerimizi arındırsın, ruhumuzu huzura erdirsin. Dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecede, dualarınız göklerde yankılansın, kalbiniz sevgiyle dolsun. Allah, tüm dileklerinizi kabul etsin, huzur ve barış içinde bir hayat nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nde Allah'ın rahmeti üzerimize olsun, dualarımız semaya yükselsin. Gönüllerimizde sevgi, kalplerimizde iman daim olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nde Allah, kalbinizi arındırsın, dualarınız kabul olsun, yolunuz aydınlık olsun. Rabbim, sizlere sağlıklı ve huzurlu bir hayat nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç, Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından biridir. Bu gece yapılan dualar kabul olur, gönüllerimizdeki en güzel dilekler gerçekleşir. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Bu mübarek gece vesilesiyle, Allah kalplerimize iman, gönüllerimize huzur versin. Tüm dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili, gönüllerimizi aydınlatsın, kalplerimizi sevgiyle doldursun. Allah, bizlere hayırlı bir ömür, sağlıklı bir yaşam nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun."

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzur bulduğu bir gece olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nin, tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederim. Allah, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm dilekler gerçekleşsin.

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalbinizin huzur bulması dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nin, tüm dünyaya barış ve rahmet getirmesini dilerim. Bu gecede yaptığınız dualar kabul, gönlünüzdeki dilekler gerçek olsun.

Miraç Kandili'nin, kalplere huzur, gönüllere sevgi getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller, dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Bu mübarek gecede, Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Miraç Kandiliniz mübarek, gönlünüzdeki huzur daim olsun.

"Bu mübarek gecede Allah'ım, bütün insanlığa huzur, kalplerimize iman, dualarımıza kabuliyet ihsan eylesin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nin bereketiyle, Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin, kalplerimizi huzura erdirsin. Geceyi ibadetle geçirip, gönlümüzün en güzel dilekleriyle Rabbimize yönelmek nasip olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili'nde dualarımızı Rabbimize yöneltirken, O'nun rahmetiyle gönlümüzü aydınlatsın, ömrümüzü bereketlendirsin. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Miraç Kandili'nin feyziyle gönüllerinizdeki karanlıklar aydınlansın, tüm dualarınız kabul olsun. Bu mübarek gece, Rabbimizin rahmetiyle dolsun. Kandiliniz mübarek olsun."

