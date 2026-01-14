Trend Galeri Trend Yaşam Miraç Kandili süte okunacak dualar listesi! Miraç Kandili'nde süte dua ne zaman okunur, ne zaman içilir?

Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler arasında yer alan süte dua okuma geleneği, bu mübarek gecede manevi arınma ve şifa niyetiyle uygulanıyor. Kandil gecesinde süte hangi duaların okunacağı ve bu sütün ne zaman içileceği merak edilirken, konuya ilişkin detaylar araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 21:06
İslam dünyasında büyük anlam taşıyan Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler gündeme geliyor. Özellikle süte dua okunmasıyla ilgili bilgiler, bu ibadeti yerine getirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor; peki Miraç Kandili'nde süte hangi dualar okunur ve nasıl uygulanır?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Miraç Kandili'nde süte dua okunması, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Miraç gecesinde kendisine süt ikram edilmesi ve sütü tercih etmesi ile ilişkilendirilen rivayetlere dayandırılır. Bu nedenle süt;

  • Fıtrat,
  • Temizlik,
  • Doğallık sembolü olarak kabul edilir.

Bu uygulama, dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir ibadettir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendirilir.

MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Miraç Gecesi süte okunacak dualar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi dini kaynaklarda kesin bir uygulama veya zorunluluk bulunmamaktadır. Süte dua okunması, İslam'da farz ya da sünnet olarak yer almaz. Ancak toplumda manevi niyet ve bereket amacıyla uygulanan bir gelenek olarak bilinmektedir. Resmi olmayan kaynaklarda ve halk arasında yaygın olarak okunduğu ifade edilen dualar ve sureler şunlardır:

  • 1 defa Yasin-i Şerif
  • 3 defa Fatiha Suresi
  • 3 defa Âmenerrasûlü
  • 21 defa Ettehiyyatü (Tahiyyat duası)

Bu dualar okunurken asıl önemli olan, kalpten niyet edilmesi ve samimi bir şekilde dua edilmesidir. Okunan dualar, şifa, bereket ve manevi arınma niyetiyle yapılır.

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Gecesi süt ne zaman içilir sorusuna dair kesin bir saat veya zamanla ilgili sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak kandil gecelerinde ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapıldığı dikkate alındığında, sütün de bu zaman diliminde içilmesi tercih edilmektedir.

  • Genel uygulamaya göre:
  • Yatsı namazı kılındıktan sonra
  • Kandil namazları ve dualar eda edildikten sonra
  • Yatmadan önce süt içilebilir.
