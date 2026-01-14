Trend
Miraç Kandili süte okunacak dualar listesi! Miraç Kandili'nde süte dua ne zaman okunur, ne zaman içilir?
Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler arasında yer alan süte dua okuma geleneği, bu mübarek gecede manevi arınma ve şifa niyetiyle uygulanıyor. Kandil gecesinde süte hangi duaların okunacağı ve bu sütün ne zaman içileceği merak edilirken, konuya ilişkin detaylar araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 21:06