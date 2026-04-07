Mircea Lucescu öldü mü, hastalığı neydi? Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
Kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Futbol dünyasının duayen isimlerinden biri olarak tanınan Lucescu, uzun yıllar boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atmıştı. Sevenleri ve futbol camiası, usta çalıştırıcının vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı.
Giriş Tarihi: 07.04.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 21:20