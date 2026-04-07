Mircea Lucescu öldü mü, hastalığı neydi? Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 07.04.2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 21:20
Rumen futbolunun efsanevi isimlerinden 80 yaşındaki Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastanede gördüğü tedavi sırasında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar boyunca hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda önemli zaferlere imza atan Lucescu, futbolseverler tarafından büyük bir saygı ve sevgiyle hatırlanacak. Vefat haberi, spor dünyasında derin bir yasa ve hüzün yarattı.

MİRCEA LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Bir süre önce kalp krizi geçiren ve hastanede yoğun bakımda olan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.

LUCESCU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve kendisinde pulmoner tromboemboli odakları olduğu ifade edildi.

FUTBOL DÜNYASINDA EFSANE BİR KARİYER

Mircea Lucescu, yarım asrı aşan kariyerinde farklı kulüpler ve milli takımlarda elde ettiği başarılarla tanındı. Kazandığı sayısız kupa, yetiştirdiği genç oyuncular ve kırdığı rekorlarla, adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Özellikle Türkiye, Ukrayna ve Romanya'daki çalışmalarıyla hatırlanan Lucescu, saha içi ve saha dışındaki liderliğiyle öne çıktı.