Trend Galeri Trend Yaşam Mırlarken gelen o ısırığın sırrı çözüldü! Kediniz size aslında ne demeye çalışıyor?

Huzurla kucağınızda mırlarken ya da usulca yanınıza sokulmuşken, bir anda gelen o meşhur ısırıkla irkiliyor musunuz? Bir saniye önce sevgi yumağı olan dostunuzun, sanki bir düğmeye basılmış gibi saniyeler içinde "avcı" moduna geçmesi aslında sandığınız kadar tesadüf değil. Kedi sahiplerinin dünyasını ikiye bölen bu ani ısırıklar ve patilemeler, dostunuzun size gönderdiği gizli bir sinyalin parçası. Peki, en uysal anında bile neden bir anda saldırıya geçiyor? İşte kedilerin dünyasındaki o şaşırtıcı 'eşik noktası' ve ısırığın ardındaki gerçek…

Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:03
Köpeklerin aksine kediler, duygularını ve hislerini açıkça ifade edemezler. Aynı zamanda diğer tüylü dostlarımız kadar da ilgi ve okşama talep etmediklerinden dolayı çoğu zaman diğerleri kadar şefkatli olmadıklarını düşünürüz. Peki, yanımıza usulca sokulup mırladıkları anlarda bile bir anda neden bizi bir ısırıkla karşılarlar? İşte çok şaşırtacak olan o cevap...

SEVİLMEK BAZEN ONLARA FAZLA GELEBİLİYOR!

Kedilerin çoğu, kısa süreli baş okşamasından hoşlanıyor olsa da, tüm vücuduna sürekli yapılan uzun hareketler onların huzursuz olmalarını sağlayabilir.

Kedilerde meydana gelen bu duruma ise "okşama kaynaklı agresyon" adı verilir. Yani kedinizin sizi ısırması aslında çoğu zaman "bu kadar sevilmek bana yeter" demesinin bir yoludur.

Bazı kediler aynı zamanda sevgilerini hafifçe ısırarak belli ederler. Bu sevgi ısırıkları genelde can acıtmayı hedeflemez hatta bu, kedileirn yavruluk döneminde kardeşleriyle oynarken kazandıkları bir alışkanlıktır.

Ancak, eğer kedinizin sizi ısırması can acıtıcıysa ya da tırmalama ile birlikte ısırıyorsa, bu durum kedinizin korktuğunun, huzursuz olduğunun veya bir durumdan rahatsız olduğunun habercisi olabilir.

Eğer "Kedimi sevmekten kendimi alamıyorum ama ısırmaları artık fazlasıyla canımı yakıyor" diyorsanız, çözüm sandığınızdan daha kolay olabilir.

BEDEN DİLLERİ BİRÇOK ŞEYİN CEVABI OLUYOR!

Kedilerin beden dili aslında bizlere birçok şeyin cevabı olur. Kuyruğunu ani ve hızlı hareketlerle sallaması, kulakların geriye yatması ya da birden donup kalmaları yaklaşan bir ısırığın habercisidir.

Eğer kedinizin bir anda gerildiğini fark ettiyseniz, ona dokunmayı bırakıp kedinize istediği alanı tanımalısınız.

Bu işaretleri görmezden gelmek, kedinin kendini köşeye sıkışmış hissetmesine ve tepki olarak ısırmasına neden olabilir.

ARANIZDAKİ BAĞI ZEDELEYEN O HATA!

Kediniz sizi ısırdığında ona bağırmanız, kızmanız veya ceza vermeniz yalnızca kedinizle aranızdaki bağı zedeleyeceğinden doğru olan davranış elinizi yavaşça çekmek ve ona alan tanımak olacaktır.

KEDİNİZİ DAHA İYİ TANIYIN!

Her kedinin kendine özgü kuralları olduğundan, kedinizi anlamak için onu daha iyi tanımanız gerekir.

OYUN ZAMANI

Özellikle genç kediler, sevgi anını bir anda oyuna dönüştürebilir. Onunla oynarken yanınızda bir oyuncak bulundurmak bu enerjiyi doğru yere yönlendirmenizi sağlar.

AĞRISI OLABİLİR

Kedinizi severken özellikle dokunduğunuz bir noktada size sürekli ısırarak ya da patileyerek tepki veriyorsa, orada bir ağrısı olabilir.

Bu nedenle eğer bu durumla karşılaşırsanız en kısa vakitte bir veteriner hekime başvurmanız faydalı olacaktır.

KONTROL DELİSİ

Kediler, kurdukları ilişkilerde kontrolün daima onlarda olmasını ister. Bu nedenle sizi ısırması, sizden durmanızı talep ettiği anlamına gelebilir.

Kedinizin huylarını çözmek, onun sınırlarını bilmek ve buna göre davranmak hem sizi ısırıklardan kurtarır hem de aranızdaki bağın daha da güçlü olmasını sağlar.