Moda camiasında "kusursuzluk" devri kapandı! Z kuşağı dayatılan güzelliğe dağınıklıkla 'Dur' diyor!

KENDİNİZ OLMANIN ZAMANI

Kırışık gömlekler, kirlenmiş ve yıpranmış görünümlü spor ayakkabıları, ağzı açık hırpalanmış çantalar, rengarenk olduğu kadar uyumsuz anahtarlıklar ve çanta süsleri, üst üste giyilmiş kıyafetler, paçaları dışa doğru kıvrılmış jean'ler, uyumsuz ve birbirinin eşi olmayan mücevherler dönemi modayı ele geçirmiş durumda. Bu trendde hayatta kalabilmek için birini kopyalamamanız, kendiniz olmanız gerekiyor. Liseden kalan ceketinizi, bu sezon aldığınız jean ile giymenin, jean'in paçalarını evde kesmenin, salaş beyaz tişörtünüzün üzerine size büyük gelen bir gömlek giymenin, kazağı belinize bağlamanın, saçınızı dağınık bir şekilde toplamının tam zamanı. Bir markanın tüm ürünlerini baştan aşağı giymek demode, en pırılpırıl yepyeni parçaları bir arada kullanmak demode, kusursuz mükemmel bir kombin yapmak demode, en son trende göre görünmeye çalışmak demode, bin tane ürünü bir arada kullanmak bir maske gibi bir makyaj yapmak demode... Peki ne moda? Gerçek olmak, samimi olmak, kendin gibi olmak, kendi tarihine kendi tercihlerine sahip çıkmak moda.