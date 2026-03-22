Modern bilim kanıtladı, tasavvuf asırlardır söylüyor: İşte zihni özgürleştiren o sır!

Üçüncü adım: Geçmeyeceğini sanmaktan vazgeçmek

Kaygılı zihin her şeyi kalıcı zanneder. "Bu hep böyle sürecek" der. Oysa hakikat çok daha sade: Her şey geçer.

Sufiler bunu şöyle ifade eder: " Her şeyi bu kadar dert etme ey gönül, zira ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür. Bu da geçer yâhu."

Hiçbir acı sonsuz değildir. Hiçbir korku kalıcı değildir. Bazen dertler yağmur gibi yağar. Ama unutma: Gökkuşağı da o yağmurdan sonra çıkar.

Bugün bilim bize şunu söylüyor, tasavvuf ise bunu yüzyıllardır fısıldıyor: Her şeyi kontrol etmeye çalışmak zihni yorar, kalbi daraltır ve insanı kendi içinde hapseder.

Oysa teslimiyet insanı feraha kavuşturur.

Çünkü teslimiyet, vazgeçmek değildir. Gerçekliği kabul etmektir.

Ve bu kabul, insanı özgürleştirir.

Yazıyı Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın o derin sözüyle bitirelim:

"Görelim Mevlam neyler,

Neylerse güzel eyler..."