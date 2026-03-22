Modern insan neden bu denli yalnız? İbn Arabî ve Yunus Emre’den yabancılaşmanın ilacı: "Dışarlıklı diye bir şey yoktur..."

Günümüz insanı, kalabalıklar içinde hiç olmadığı kadar yalnız ve "öteki"ne yabancı. Kariyer hırsı ve sosyal medya beğenileri arasında değerini dışarıda arayan modern birey, aslında asırlık bir hakikati unutmuş durumda: İnsan kâinatın mültecisi değil, en sevgili misafiridir. İbn Arabî ve Yunus Emre'nin "Vahdet-i Vücud" felsefesiyle hayat bulan o kadim bilgeliği, bugünün stresine, kutuplaşmasına ve yalnızlığına en saf merhemi sürüyor. İşte aynadaki yansımamızı yeniden keşfedeceğimiz, bizi "ayrılıktan" kurtarıp bütüne bağlayacak o derin yolculuğun püf noktaları…