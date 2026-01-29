Trend Galeri Trend Yaşam Moğolca cilasun kelimesi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Moğolca cilasun kelimesi ne anlama gelir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:39
SORU: Moğolca cilasun kelimesi ne anlama gelir?

CEVAP: Yiğit Kimse

