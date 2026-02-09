MOSSAD casuslarına tutuklama talebi! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: 13 yıllık bağlantı...

MOSSAD İLE 13 YILLIK BAĞLANTI

Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetleri arttırdı ve İsrail'in Orta Doğu Ülkeleri'ne yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkiler geliştirdi. Ardından da söz konusu kişilerle ilgili bilgiler topladı ve MOSSAD'a aktardı.

Yapılan tespitlere göre Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını MOSSAD'a iletti. 2016 yılında Drone parçaları ticareti için bir teklif alan Mehmet Budak Derya, teklifi MOSSAD'a iletti. İlk numuneler de İsrail İstihbarat Servisi tarafından temin edildi. Derya, MOSSAD ile 2013'te başlayan ilişkisini 2026 yılına kadar sürdürdü.

Fotoğraf: Mehmet Budak Derya