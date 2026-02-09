Trend
MOSSAD casuslarına tutuklama talebi! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: 13 yıllık bağlantı...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan casus Mehmet Budak Derya'nın MOSSAD ile 2013'te başlayan ilişkisini 2026 yılına kadar sürdürdüğü tespit edildi.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 21:12