Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2026 TERCİH SONUÇ TARİHİ

Mart ve Nisan aylarındaki 2026 MSÜ başvuru sürecinin ardından adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? gibi soruları araştırıyor. Bu nedenle 2026 MSÜ tercih sonuçları ve yerleştirme takvimine dair detaylar adayların takibinde kalmaya devam ediyor. 2026 MSÜ tercih sonuçları, adayların hangi okulda eğitim alacağını belirlerken aynı zamanda kariyer yolculuklarını da doğrudan etkileyecek en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 13:02
24 Nisan'da tamamlanan tercih sürecinin ardından MSÜ sonuçları, askeri öğrenci olma hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların yolundaki en kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi sürecinde sona yaklaşılırken, tercih işlemlerini eksiksiz tamamlayan adayların MSÜ tercih sonuçları için resmi duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlandı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde, 2025 yılında tercih sürecinin 24 Mart'ta başlayıp 21 Nisan'da tamamlandığı ve sonuçların 24 Haziran'da ilan edildiği görülüyor.

Bu örnek doğrultusunda, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta ya da farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Bu nedenle adayların, gelişmeleri kaçırmamak için ilgili internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MSÜ #MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ