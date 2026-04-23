MSÜ 2026 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? Adaylar için kritik uyarı!

Milli Savunma Üniversitesi'nin Mart ayında başlayan tercih sürecinin bitimi için geri sayım başladı. 2026 MSÜ son tercih tarihi ve yerleştirme takvimine dair detaylar adayların takibinde kalmaya devam ediyor. 2026 MSÜ tercih sonuçları, adayların hangi okulda eğitim alacağını belirlerken aynı zamanda kariyer yolculuklarını da doğrudan etkiliyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:05
MSÜ süreci askeri öğrenci olma hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların yolundaki en kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi sürecinde sona yaklaşılırken, adayların hem MSÜ tercih işlemlerini eksiksiz tamamlaması hem de MSÜ tercih sonuçları için resmi duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

2026 MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

MSÜ TERCİH SÜRESİ UZATILACAK MI?

Adayların merak ettiği bir diğer konu da sürenin uzatılıp uzatılmayacağı. Ancak şu ana kadar MSÜ tercih süresinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçmiş yıllar incelendiğinde, olağanüstü bir durum olmadığı sürece süre uzatımına gidilmediği görülüyor. Bu nedenle adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlaması öneriliyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

2026 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. MSÜ tercih sonuçları 2026 sürecinde adaylar, yerleştirme puanlarına göre değerlendirilecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından:
  • Puan sıralaması yapılacak
  • Adaylar uygun okullara yerleştirilecek
  • Sonuçlar resmi olarak duyurulacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ikinci aşama seçim süreçlerine davet edilecek.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
