Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

2026 MSÜ sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini sınav haftasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek. MSÜ sınav yerlerine ilişkin duyuru, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:03
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

2026 MSÜ sınavı için hazırlık süreci hız kazandı. 5–29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, sınavda gerekli belgeler ve uygulama detaylarına odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre sınavda 120 soru yöneltilecek ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihine ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, ÖSYM'nin yapacağı duyurularla netleşecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2026 Millî Savunma Üniversitesi sınavının tarihi netleşti. MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. 2026 MSÜ sınav yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?