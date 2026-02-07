Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri erişime açıldı mı, ne zaman belli olur?

2026 MSÜ sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini sınav haftasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek. MSÜ sınav yerlerine ilişkin duyuru, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:03