MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

2026 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ sınavı 1 Mart tarihinde yapıldı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:45
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

2026 MSÜ sınavı 1 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Askeri öğrenci olma hedefiyle sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sistemi üzerinden puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2026) sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde ÖSYM, tercih takvimini duyuracak. Adaylar sınava başvuru yaptıkları ekran üzerinden benzer şekilde tercihlerini yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklanma tarihi