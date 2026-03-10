Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ taban puanları 2026 kadın/erkek tablosu: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi ve taban puanları yer almaya başladı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınava katılan yüz binlerce aday, sonuçların açıklanmasını beklerken geçtiğimiz yıllara ait MSÜ taban puanları ve başarı sıralamalarını da araştırıyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine dair detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:31