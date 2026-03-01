Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026: MSÜ baraj puanı var mı, kaç doğru gerekli?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak ve bu süre için 165 dakika verilecek. Sınav sonrası yayımlanacak soru ve cevap anahtarları, adayların doğru ve yanlışlarını kontrol etmelerine imkân tanıyacak. 2026 MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç?

Giriş Tarihi: 01.03.2026 01:13
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınavda elde edecekleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak. MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları ise adayların yerleştirme sürecini yakından ilgilendiriyor.

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için son 4 yılın taban puanlarını açıklandı. Erkek ve kadın adaylar için ayrı belirlenen puan türleri ve detayları aşağıda yer almaktadır.

2026 yılı MSÜ taban puanları ve kontenjanları belli olmadı. Bu yıl MSÜ sınavına girip tercih yapacak adaylar, geçtiğimiz yılın taban puanlarını dikkate almalıdır.

MSÜ HARP OKULLARI ERKEK/KADIN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI (SON 4 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI Sıralama (T)
Hava Harp Okulu ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 340,29930
360,51074
349,02781
350,92813
320,96558		 136.610
128.250
103.100
83.100
70.250
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 287,91733
303,88396
302,22057
311,56385
279,37631		 245.150
236.250
183.850
144.100
120.500
Kara Harp Okulu ERKEK EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 288,10294
303,19929
307,32495
313,94375
278,25886		 293.100
284.100
210.250
170.500
143.150
Kara Harp Okulu ERKEK SÖZEL 2025
2024
2023
2022
2021		 325,52641
342,96547
332,65076
348,02558
306,95467		 216.750
228.000
171.100
141.200
115.900
Hava Harp Okulu KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 363,38460
389,34501
374,18652
396,92667
356,31319		 99.950
85.100
69.200
31.550
35.850
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 355,60884
381,46140
367,57148
386,50110
346,63285		 112.100
96.750
77.100
41.250
45.000
Kara Harp Okulu KADIN EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 362,43486
379,48876
370,37408
379,29266
336,66541		 106.100
98.750
77.100
48.900
54.100
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (SON 4 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 252,16987
264,49782
274,90949
286,44629
247,50860
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 KADIN GENEL 2025 327,91907
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		 ERKEK GENEL 2024
2023
2022
2021		 117,77636
132,67153
139,04660
130,54999
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 115,98379
145,20848
201,24828
240,12756
202,53914
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 KADIN GENEL 2025 302,02427
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Tercihleri arasında Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025 222,68338
MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aldığı karar doğrultusunda üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'de AYT-TYT sınavlarında baraj uygulaması kaldırıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı;

Harp Okulları için;

a. 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2026 yılı MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre;

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2026 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2026 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askerî okullara yerleştirilmeyecektir.

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.

2025 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 363,38 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (ERKEK)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2025 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 340,29 sayısal puan olarak kapatmıştır.

PUANLARIN YILLARA GÖRE DEĞİŞTİĞİNİ UNUTMAYINIZ!

