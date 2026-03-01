Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ TBANA PUANLARI VE SIRALAMALAR: 2026 ÖSYM kılavuzu ile MSÜ'de baraj var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak ve bu süre için 165 dakika verilecek. Sınav sonrası yayımlanacak soru ve cevap anahtarları, adayların doğru ve yanlışlarını kontrol etmelerine imkân tanıyacak. 2026 MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç?

Giriş Tarihi: 01.03.2026 00:21