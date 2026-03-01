MSÜ TBANA PUANLARI VE SIRALAMALAR: 2026 ÖSYM kılavuzu ile MSÜ’de baraj var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak ve bu süre için 165 dakika verilecek. Sınav sonrası yayımlanacak soru ve cevap anahtarları, adayların doğru ve yanlışlarını kontrol etmelerine imkân tanıyacak. 2026 MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç?
|OKUL
|ERKEK/KADIN
|PUAN TÜRÜ
|YIL
|TABAN PUANI
|Sıralama (T)
|Hava Harp Okulu
|ERKEK
|SAYISAL
|2025
2024
2023
2022
2021
|340,29930
360,51074
349,02781
350,92813
320,96558
|136.610
128.250
103.100
83.100
70.250
|Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik
|ERKEK
|SAYISAL
|2025
2024
2023
2022
2021
|287,91733
303,88396
302,22057
311,56385
279,37631
|245.150
236.250
183.850
144.100
120.500
|Kara Harp Okulu
|ERKEK
|EŞİT AĞIRLIK
|2025
2024
2023
2022
2021
|288,10294
303,19929
307,32495
313,94375
278,25886
|293.100
284.100
210.250
170.500
143.150
|Kara Harp Okulu
|ERKEK
|SÖZEL
|2025
2024
2023
2022
2021
|325,52641
342,96547
332,65076
348,02558
306,95467
|216.750
228.000
171.100
141.200
115.900
|Hava Harp Okulu
|KADIN
|SAYISAL
|2025
2024
2023
2022
2021
|363,38460
389,34501
374,18652
396,92667
356,31319
|99.950
85.100
69.200
31.550
35.850
|Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik
|KADIN
|SAYISAL
|2025
2024
2023
2022
2021
|355,60884
381,46140
367,57148
386,50110
346,63285
|112.100
96.750
77.100
41.250
45.000
|Kara Harp Okulu
|KADIN
|EŞİT AĞIRLIK
|2025
2024
2023
2022
2021
|362,43486
379,48876
370,37408
379,29266
336,66541
|106.100
98.750
77.100
48.900
54.100
|Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.
|ERKEK
|GENEL
|2025
2024
2023
2022
2021
|252,16987
264,49782
274,90949
286,44629
247,50860
|Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.
|KADIN
|GENEL
|2025
|327,91907
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)
|ERKEK
|GENEL
|2024
2023
2022
2021
|117,77636
132,67153
139,04660
130,54999
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)
|ERKEK
|GENEL
|2025
2024
2023
2022
2021
|115,98379
145,20848
201,24828
240,12756
202,53914
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)
|KADIN
|GENEL
|2025
|302,02427
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Tercihleri arasında Bando Olan)
|ERKEK
|GENEL
|2025
|222,68338