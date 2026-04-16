MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamında askeri öğrenci olma hedefi taşıyan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih sürecinde son aşamaya yaklaşmış durumda. Tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda devam ederken, adaylar başvurularını tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:03
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

2026 MSÜ sınavının ardından tercih süreci başladı ve adayların işlemleri Milli Savunma Bakanlığı sistemi üzerinden devam ediyor. Belirlenen takvim doğrultusunda tercihler kısa süre içinde sona erecek, ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

MSÜ 2026 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yürütülen tercih işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlamış olup 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacaktır.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden https://personeltemin.msb.gov.tr
adresi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirebilir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Önceki yılın takvimine bakıldığında tercih sürecinin mart-nisan döneminde tamamlandığı ve sonuçların haziran ayında ilan edildiği görülmektedir. Bu kapsamda 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ikinci veya üçüncü haftasında açıklanması öngörülmektedir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 2026 MSÜ tercih sonuç takvimi