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MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası geçtiğimiz gün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası gündemdeki yerini aldı. Depremin hissedildiği illerde vatandaşlar uzun bir süre dışarıda kalırken binalarına dönmek için hasar tespiti ile birlikte 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada Türkiye deprem risk haritası da AFAD ile takip ediliyor. İşte, diri hay hattı sorgulama:

Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:19
MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

Diri fay haritası MTA sistemlerinde inceleniyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı geçen iller ve ilçeler depremin hissedildiği alanlarda araştırılırken uzmanlar risk bölgesiyle birlikte yapıların güvenliği noktasında da uyarıyor. Türkiye deprem risk haritası ile 1. derece deprem bölgeleri bu anlamda en çok dikkat edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte, diri fay hattı sorgulama:

MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ortaklığında hazırlanan ve e-devlet ile giriş yapılan diri fay hattı haritası ile bölge bölge deprem üretebilecek alanlar sorgulanıyor. Risk bölgeleri, zemin yapısı ve riskin boyutu bu sistem üzerinden görülebiliyor:

DİRİ FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diri Fay Haritaları ile il bazında diri fay hattının bulunduğu bölgeler görülebiliyor.

https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari linkinden haritalara ulaşabilirsiniz.

MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Uzmanlar bu fayları deprem üretebilecek nitelikte değerlendiriyor.

MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

Deprem risk haritası ve tehlike haritası kavramları farklılık gösteriyor. Risk kavramıyla şehirlerde oluşabilecek kayıplar, yıkım sayısının zemin yapısı ve bina yaşlarına göre kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Tehlike ise bölgelerin deprem üretebilme ihtimalini karşılıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na göre tehlike bölgeleri şöyle:

1. Derece Deprem Tehlikesi

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

2. Derece Deprem Tehlikesi

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.