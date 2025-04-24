MTA Diri Fay Fattı Sorgulama 2025: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

Deprem risk haritası ve tehlike haritası kavramları farklılık gösteriyor. Risk kavramıyla şehirlerde oluşabilecek kayıplar, yıkım sayısının zemin yapısı ve bina yaşlarına göre kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Tehlike ise bölgelerin deprem üretebilme ihtimalini karşılıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na göre tehlike bölgeleri şöyle:

1. Derece Deprem Tehlikesi

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

2. Derece Deprem Tehlikesi

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.