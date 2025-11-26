Trend Galeri Trend Yaşam MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI | 26 Kasım 2025 ATV canlı yayını ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ekranlarda yayınlanıyor. Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şok detaylar da ortaya çıkıyor. İşte ATV canlı yayını ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:41
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftanın 5 günü atv ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Programda faili meçhul cinayetler ve esrarengiz kayıpların ardındaki sır perdeleri aralanıyor. İşte Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Kasım'da Kastamonu'dan kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

Oğlu ile birlikte ölümü şüpheli bulunan Huriye Helvacı'yı tanıyan Sahinur Yılmaz, Müge Anlı ekibine konuştu. İlk olarak arkadaşının 6 ay kadar önce eşi Bayram Helvacı'dan şiddet gördüğünü söyledi. Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'nın kolunu kırdığını söyleyen Sahinur Yılmaz, "Sultan Uzun ve adı geçen, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlıyorlar" dedi.

