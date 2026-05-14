Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddialar! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık, sahte hemşire, cinayet…

"Milli gelin" lakaplı Duygu Poyraz, annesinin "Erkekler kızımın tuzağına düşmeyin" diyerek ihbar etmesi sonucu ifşa olmuştu. Poyraz 3 yıl sonra, Müge Anlı'nın canlı yayında ailesiyle karşı karşıya geldi. Ailenin yüzleşmesinde damga vuran olay ise dolandırıcılık değil korkunç bir suçlama oldu…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:54
ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bu kez akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. 3 yıldır kayıp olan 34 yaşındaki Döne Duygu Poyraz'ın annesi Sultan Hanım ve ablası Hatice İlgi Küçükkaya, stüdyoya gelerek hem kayıp kızlarını aradıklarını hem de ondan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

"BİZİM KIZ ARTIK 'MİLLİ GELİN' OLMUŞ"

Ailesinin iddiasına göre Döne Duygu Poyraz, evlilik vaadiyle çok sayıda erkeği dolandırarak haksız kazanç elde ediyor. Ablası Hatice Hanım, kardeşinin yöntemlerini anlatarak, "Bizim kız artık 'milli gelin' olmuş. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, paralarını çarpıyor. Borçlarını ödemeyip adres ve telefon olarak anneminkileri veriyor. Evimize sürekli icra kağıtları geliyor." ifadelerini kullandı.

ÇARPICI '6 ŞUBAT' İDDİASI

Duygu Poyraz hakkındaki en çarpıcı iddialardan biri de 6 Şubat depremiyle ilgili oldu. İddiaya göre Poyraz, depremde hayatını kaybeden Metin isimli bir gencin ailesine giderek, "Metin ile ortak bir çocuğumuz var" diyerek onları kandırmaya çalıştı. Kendi öz çocuklarını ise başkalarına "yeğenim" diye tanıtarak duygu sömürüsü yaptığı öne sürüldü.

YALANLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Stüdyoda dile getirilen bir diğer iddiaya göre ise, Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet isimli bir genci "hamileyim" yalanıyla 1,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı belirtildi. Mağdur gencin, başta aşık olduğu için şikayetçi olmadığı ancak gerçeği öğrenince yasal yollara başvurduğu aktarıldı.

"KİMSE BU TUZAĞA DÜŞMESİN"

Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Sultan Hanım, "Ben onu 9 ay karnımda taşıdım ama o benim numaramı, adresimi verip beni zor durumda bırakıyor. Buradan bütün erkeklere sesleniyorum; kızımın tuzağına düşmeyin. Duygu gel, yanımda otur, bu işleri bırak" diyerek hem sitem etti hem de yardım çağrısında bulundu.

TANIK İFADELERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Duygu Poyraz hakkındaki en çarpıcı iddialardan biri, tıp eğitimi almamasına rağmen kendisini sağlık personeli olarak tanıtması oldu. Canlı yayına bağlanan tanıkların ifadeleri ise dehşete düşürdü…

Sinem isimli bir tanık, Duygu'nun "diplomamı kaybettim" diyerek bir hastaneye hemşire olarak girdiğini ve yoğun bakımda yanlış iğne yaparken son anda yakalandığını iddia etti.

Bir diğer tanık Sema, Duygu'nun kendisini "başhekim" olarak tanıttığını, bu unvanla güven kazanıp çevresindekilerin altınlarını çalarak kayıplara karıştığını öne sürdü.

Yakını Enver Bey ise Duygu'nun çocukluğundan beri bu hayal dünyasında yaşadığını, Osmaniye'de sahte hemşirelik iddiaları nedeniyle kiraladığı evin polis tarafından basıldığını anlattı.

DUYGU POYRAZ BEBEK KATİLİ Mİ?

Programın en ağır suçlaması ise Duygu Poyraz'ın annelik geçmişine dairdi. Yayına bağlanan çok sayıda kişi, Duygu'nun ikiz bebek dünyaya getirdiğini ancak sağlıklı doğan Gökmen isimli bebeğini kasten öldürdüğünü iddia etti. Bu korkunç iddia karşısında stüdyoda büyük sessizlik hakim olurken, Müge Anlı konunun emniyet birimleri tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

KOCASI DAYISI, ÇOCUKLARI YEĞENİ!

Stüdyoda bulunan Asuman isimli tanığın iddiası ise dolandırıcılık yöntemlerinin sınır tanımadığını gösterdi. Asuman, Duygu'nun insanları kandırmak için kendi kocasını "dayısı", öz çocuklarını ise "yeğeni" olarak tanıttığını iddia etti.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Karşısındaki onlarca tanığa ve annesinin feryatlarına rağmen soğukkanlılığını koruyan Döne Duygu Poyraz, hakkındaki tüm suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
