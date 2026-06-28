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Muğla’da ezber bozan girişim: 16 bin saksıyla servet kazanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar
Muğla’da ezber bozan girişim: 16 bin saksıyla servet kazanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasında yer alan 32 dönümlük arazide, yaklaşık 16 bin saksıda yaban mersini üretimi yapan Kerem San hem bölge tarımına katma değer sağlıyor hem de agro turizmle kapılarını ziyaretçilere açıyor. Aynı zamanda tüccarlar aracılığıyla da ihracat yapan San, "Yaklaşık 16 bin saksımız var. 20 ile 30 ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Zor bir kış olursa daha az, uygun bir kış olursa daha fazla verim oluyor" dedi.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:35