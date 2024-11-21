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Muhammed Mutluay'ın katilleri firarda! " Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi"

Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı saha maçı için otomobille seyir halinde olan Muhammed Mutluay, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.Serseri kurşunların hedefi olan Muhammed M. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Suçluların yakalanmasını isteyen baba Tanju Mutluay, "Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi. Yardım etsinler. Suçlular yakalansın" dedi. Mutluay'ın çalışma arkadaşı Hüseyin Yiğit, '3 el silah sesi duydum. Arka stop lambasından girerek, sacı delerek benim yanımdan sıyırarak, öndeki Muhammed arkadaşımıza denk geliyor. Biz ilk başta olayı anlamadık. Daha sonra, hani Muhammed'den bir ses gelmediği için biz arabayı durdurduk. Ve daha sonrasında da başından vurulduğunu fark ettik.' dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:44
Muhammed Mutluay’ın katilleri firarda! Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi

Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Bağlar Caddesi üzerinde yaşandı. Muhammed Mutluay, Ataköy'de bulunan çalışma ofisinden çıkarak arkadaşları ile halı saha maçına Küçükçekmece'ye gidiyordu. Otomobil ile seyir halindeyken, Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın yaşandığı noktadan geçen Mutluay, arka stop lambasından giren ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Mutluay, kuzenleri ile fotoğrafçılık yapıyordu.

Muhammed Mutluay’ın katilleri firarda! Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi

"BEN GECE UYKU UYUYAMIYORUM"

En kısa zamanda en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ben gece uyku uyuyamıyorum. Yani bu kadar kolay mı? 19 yaşında pırıl pırıl evladım vuruldu. Bunun hesabını bana kim verecek? Suç mu yani? Halı sahaya top oynamaya gitmek suç mu? Benim çocuğum da aynı benim gibiydi. İşinden eve, evinden işe gidiyordu. Haftada bir defa top oynuyordu. Başka bir şey yoktu benim çocuğumun. Yani bu suçlularını en kısa zamanda yakalanmasını istiyorum. Devletimizden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed Mutluay’ın katilleri firarda! Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi

İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları kişiyi cadde üzerinde gören saldırganlar, bu kişiye kurşun yağdırmıştı. Ancak bu sırada arkadaşlarıyla birlikte oradan geçen Muhammed Mutluay, araç içerisinde başından vuruldu. Olay üzerine konuşan acılı baba:

"YILLARIMI VERMİŞİM BU YAŞA GETİRMİŞİM!"

Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Ben 19 yaşına kadar büyütmüşüm çocuğumu. Gece gündüz çalışmışım. Yıllarımı vermişim, bu yaşa getirmişim. Tam meyvesini alacakken, evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi. Ben buradan İçişleri Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bize, sesimize ses olsunlar. Yardım etsinler. Suçlular yakalansın.

Muhammed Mutluay’ın katilleri firarda! Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi

'ÇOCUĞUMUN HAYALLERİNİ GÖMDÜLER'

Anne Derya Mutluay, "Çocuğumu canlı gönderdim, cansız bedeni ile karşılaştım. Bir anne olarak bunları anlatmak imkansız. Bunu yaşayan anlar. Çocuğumun hayallerini gömdüler. Ben kıyamazken, tanımadığımız insanlar şahsiyetler kıydı. Ben devletimden bizim elimizden tutup suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Canımı yaktılar, canları yansın orada çürüsün, çıkamasınlar inşallah" diye konuştu.

Muhammed Mutluay’ın katilleri firarda! Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi

MUTLUAY'IN ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

Mutluay'ın çalışma arkadaşı Hüseyin Yiğit, "Biz o gün Ataköy'deki ofisimizden, Küçükçekmece'deki halı sahaya gidiyorduk. Olayın yaşandığı gece, yani saat 23.30 civarında navigasyonun bize gösterdiği yol üzerinden Bağlar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, üç el silah sesi duydum. İkisi oradaki duran bir servis aracına, bir tanesi de bizim aracımıza denk geliyor. Arka stop lambasından girerek, sacı delerek benim yanımdan sıyırarak, öndeki Muhammed arkadaşımıza denk geliyor.

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