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Muhammed Mutluay'ın katilleri firarda! " Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi"
Muhammed Mutluay'ın katilleri firarda! " Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi"
Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı saha maçı için otomobille seyir halinde olan Muhammed Mutluay, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.Serseri kurşunların hedefi olan Muhammed M. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Suçluların yakalanmasını isteyen baba Tanju Mutluay, "Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi. Yardım etsinler. Suçlular yakalansın" dedi. Mutluay'ın çalışma arkadaşı Hüseyin Yiğit, '3 el silah sesi duydum. Arka stop lambasından girerek, sacı delerek benim yanımdan sıyırarak, öndeki Muhammed arkadaşımıza denk geliyor. Biz ilk başta olayı anlamadık. Daha sonra, hani Muhammed'den bir ses gelmediği için biz arabayı durdurduk. Ve daha sonrasında da başından vurulduğunu fark ettik.' dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:44