Muhammed Mutluay'ın katilleri firarda! " Evime gelin arabası gelecekken cenaze arabası geldi"

"BEN GECE UYKU UYUYAMIYORUM"

En kısa zamanda en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ben gece uyku uyuyamıyorum. Yani bu kadar kolay mı? 19 yaşında pırıl pırıl evladım vuruldu. Bunun hesabını bana kim verecek? Suç mu yani? Halı sahaya top oynamaya gitmek suç mu? Benim çocuğum da aynı benim gibiydi. İşinden eve, evinden işe gidiyordu. Haftada bir defa top oynuyordu. Başka bir şey yoktu benim çocuğumun. Yani bu suçlularını en kısa zamanda yakalanmasını istiyorum. Devletimizden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.