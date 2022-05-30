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Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen ve cinayet ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, Müge Anlı canlı yayınına konuk oldu, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammet Burhan cinayetinde şüpheli isimler arasında yer alan Selami Şen arasında tartışma çıktı. Müge Anlı her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken, tansiyon her geçen dakika yükseldi. İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:35