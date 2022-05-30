Trend Galeri Trend Yaşam Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen ve cinayet ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, Müge Anlı canlı yayınına konuk oldu, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammet Burhan cinayetinde şüpheli isimler arasında yer alan Selami Şen arasında tartışma çıktı. Müge Anlı her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken, tansiyon her geçen dakika yükseldi. İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:35
Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde tansiyon yükseldi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammet Burhan cinayetinin şüphelilerinden Selami Şen arasında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

"KÖYÜ REZİL ETTİN"

Görgü tanığı Mesut Kaya, "Fatma kendini bilse o eli tutmaz. Sen nasıl tutuyorsun o eli Fatma. Sen nasıl köye geleceksin Fatma? Şu sıfata bak sıfata… Ya köyü rezil ettin." dedi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Selami Şen ise "Terbiyesizlik yapma. Beni aşağı indirme" diyerek cevap verdi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu

Selami Şen, "Senin yediğin naneleri kimse bilmiyor sanma" demesi üzerine Mesut Kaya "Benim kimseden korkum yok, Türkiye'den korkum yok" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA