Trend Galeri Trend Yaşam Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

İslam dünyasında Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olması nedeniyle önemli bir konumda yer almaktadır. İbadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönem "Şehrullah (Allah'ın ayı)" olarak da bilinmektedir. Bu ayın 10. günü ise Aşure günü olarak kabul edilir ve hem dini hem de kültürel açıdan oldukça önemlidir. Ayrıca bu ayda yapılan oruç ibadeti de oldukça önemlidir.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 17:28
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, manevi değeri yüksek ibadetlerin yerine getirildiği özel bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu kutsal ayın en önemli günü olan Aşure Günü, birlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak her yıl büyük bir anlam taşıyor. Ayrıca bu ayda yerine getirilen oruç ibadeti de ön plana çıkıyor. 2026 yılında Muharrem ayının yaklaşması ile aşure günü ve oruç ibadetine dair detaylar vatandaşlar tarafından yakından araştırılmaya başlandı.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı başlıyor. Bu tarihle birlikte İslam dünyasında yeni hicri yıl da başlamış olacak.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

AŞURE GÜNÜ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

  • Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması
  • Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması
  • Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

AŞURE GELENEĞİNİN ANLAMI

  • Komşularla paylaşım yapılır.
  • Yardımlaşma ve birlik duygusu artar.
  • Toplumsal bağlar güçlenir.
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü ne zaman, hangi gün oruç tutulur? AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI 2026 TARİHLERİ

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Oruçla ilgili önemli bilgiler:

  • 9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.
  • Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör