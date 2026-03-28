Muharrem ayı ve Aşure 2026 tarihi: Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü nedir ve ne zaman?

Hicri takvime göre Muharrem ayı, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu ayın 10. günü ise Aşure günü olarak kabul edilir ve hem dini hem kültürel açıdan anlamlı bir gündür. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor ve oruç ne zaman tutulacak? İşte 2026 Muharrem ayı, orucu ve Aşure takvimi ile ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 13:42
2026 yılında İslam dünyasının kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı ve Aşure günü için tarihler belli oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen bu ay İslam alemi için son derece önemlidir. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu ay, oruç ibadeti ve aşure geleneği ile hatırlanıyor.

MUHARREM AYI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem, "Şehrullah" (Allah'ın ayı) olarak bilinir ve manevi açıdan büyük öneme sahiptir.

AŞURE GÜNÜ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure Günü; Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu, Hazreti Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gibi birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan özel bir gündür.

AŞURE GELENEĞİ VE ÖNEMİ

  • Aşure paylaşmanın, birlikteliğin ve dayanışmanın simgesidir.
  • Aşure dağıtımı yapılır ve toplumsal dayanışma pekiştirilir.
2026 MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

  • Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.
  • Sadece 10. günü oruçlu geçirmek bazı âlimlere göre mekruhtur, bu nedenle 9. ve 10. gün birlikte tutulması önerilir.
  • Aşure Günü orucu, önceki yılın günahlarına keffâret olacağına inanılır ve Ramazan sonrası en faziletli oruçlardan biridir.