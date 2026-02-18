Trend Galeri Trend Yaşam Muş sahur vakti 2026: Muş İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Muş'ta Ramazan ayı öncesinde sahur vakti ve iftar vakti saatleri merak ediliyor. "Muş'ta iftar vakti saat kaçta?" sorusu özellikle oruç hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte şehirdeki saat bilgileri netleşti ve günlük ibadet planları da buna göre yapılmaya başlandı. Ramazan'ın huzur veren manevi atmosferi kent genelinde hissedilirken, sabır ve şükürle geçirilen günlerin ardından akşam ezanıyla birlikte sofralar kurulacak, dualar edilecek.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:53