Trend Galeri Trend Yaşam Muş sahur vakti 2026: Muş İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Muş'ta Ramazan ayı öncesinde sahur vakti ve iftar vakti saatleri merak ediliyor. "Muş'ta iftar vakti saat kaçta?" sorusu özellikle oruç hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte şehirdeki saat bilgileri netleşti ve günlük ibadet planları da buna göre yapılmaya başlandı. Ramazan'ın huzur veren manevi atmosferi kent genelinde hissedilirken, sabır ve şükürle geçirilen günlerin ardından akşam ezanıyla birlikte sofralar kurulacak, dualar edilecek.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:53
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimiyle Muş'ta sahur vakti ve iftar vakti netleşti. İftar vakti saat kaçta sorusu da böylece yanıt bulurken, vatandaşlar günlük programlarını açıklanan saatlere göre planlamaya başladı. Bu mübarek ayda sahurla yapılan niyetler gün boyu sabırla taşınacak, akşam ezanıyla birlikte kurulacak sofralarda dualar edilecek.

MUŞ İMSAKİYE 2026: MUŞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 81 il için 2026 yılına ait 29 günlük imsakiye takvimini yayımladı. Muş başta olmak üzere tüm illerde iftar ve sahur saatleri netleşti.

19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayında Muş için iftar ve sahur saatleri şöyle;

Ramazan ayının 1. günü (19 Şubat 2026 Perşembe)

Sahur (İmsak): 05:32
İftar (Akşam): 18:02

Belirtilen saatler 2026 Ramazan takvimine göre Muş il merkezi için güncel imsak ve iftar vakitleridir. İlçelere göre birkaç dakikalık farklılık görülebilir.

MUŞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı imsakiye takvimine göre Muş'ta Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacaktır.

Ramazan ayında Muş için teravih (yatsı) namazı vakitleri şöyle;

18 Şubat Çarşamba: 19:18
19 Şubat Perşembe: 19:19

Teravih namazı, yatsı namazı vaktinin girmesinden sonra cemaatle kılınmaktadır. Saatler il merkezine göre hesaplanmıştır; ilçelere göre birkaç dakikalık farklılık görülebilir.

KADİR GECESİ 2026 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Bu gece, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir.

AREFE VE RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

Arefe Günü:
18 Mart 2026 Çarşamba

Ramazan Bayramı:

  1. Gün: 19 Mart 2026 Perşembe

  2. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

  3. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi