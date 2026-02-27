Muş’ta okullar tatil mi? Valilik duyuruları izleniyor! 27 Şubat Muş’ta okul var mı, yok mu?

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Muş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Muş Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.