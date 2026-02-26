Trend
Muş'ta okullar yarın tatil mi? 27 Şubat Cuma kar tatili için gözler Valilik duyurularında!
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası eğitim gündemi öne çıktı. Özellikle öğrenciler ve veliler "yarın Muş'ta okullar tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklık ihtimali nedeniyle gözler Muş Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 18:35