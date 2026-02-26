Trend Galeri Trend Yaşam Muş'ta okullar yarın tatil mi? 27 Şubat Cuma kar tatili için gözler Valilik duyurularında!

Muş'ta okullar yarın tatil mi? 27 Şubat Cuma kar tatili için gözler Valilik duyurularında!

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası eğitim gündemi öne çıktı. Özellikle öğrenciler ve veliler "yarın Muş'ta okullar tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklık ihtimali nedeniyle gözler Muş Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 18:35
MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Muş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Muş Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.