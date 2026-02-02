Trend Galeri Trend Yaşam Muş’ta yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor!

Kış mevsiminin etkisini artırdığı Muş'ta hava şartları yeniden gündemin merkezine yerleşti. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri sonrası kent genelinde kar yağışı ve soğuk hava beklentisi güçlenirken, olası bir kar tatili ihtimali de merak konusu oldu. Bu noktada Muş'ta yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı sorusu araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 16:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Muş'ta 3 Şubat'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, kar yağışının ise yer yer etkisini arttırması bekleniyor. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği gündeme gelirken, Muş Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından izleniyor.

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından kar tatili ilan edilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

