Trend Galeri Trend Yaşam Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarıyla kabinede kritik değişimler yaşandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Mülki idare amirliğinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Çiftçi, Türkiye'nin iç güvenliği ve idari yönetiminin başına geçti. Peki, Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:20
Türkiye, 2026 yılına kabinedeki önemli bayrak değişimleriyle başladı. Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek'in atanmasının yanı sıra, İçişleri Bakanlığı koltuğuna mülki idare basamaklarını başarıyla tırmanan bir isim olan Mustafa Çiftçi oturdu. Özellikle Çorum ve Erzurum valilikleri döneminde halkla kurduğu yakın diyalog ve devlet disipliniyle dikkat çeken Çiftçi, mülki idare amirliğinin her kademesinde görev yapmış bir bürokrat olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete ile duyurulan kararın ardından Mustafa Çiftçi'nin biyografisi gündem oldu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile yeni görevine atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.