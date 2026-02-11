Trend
Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarıyla kabinede kritik değişimler yaşandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Mülki idare amirliğinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Çiftçi, Türkiye'nin iç güvenliği ve idari yönetiminin başına geçti. Peki, Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:20