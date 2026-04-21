Mutfak çekmecesine alüminyum folyo sererseniz ne olur? Sonuca inanamayacaksınız

Uzmanlara göre folyo, çekmece içinde nem, sıvı dökülmeleri ve kırıntılara karşı koruyucu bir katman oluşturuyor. Bu sayede özellikle ahşap çekmecelerde zamanla oluşabilecek şişme, deformasyon ve küf riskinin azaltılabileceği belirtiliyor. Yöntemin en büyük avantajlarından biri de temizlik kolaylığı. Çekmece kirlendiğinde uzun uzun silmek yerine, sadece eski folyo çıkarılıp yenisi seriliyor. Bu da özellikle çatal-bıçak veya baharat çekmecelerinde büyük pratiklik sağlıyor. Ayrıca alüminyum folyonun parlak yüzeyi ışığı yansıtarak çekmece içini daha aydınlık hale getiriyor. Bu sayede küçük mutfak eşyaları daha kolay bulunabiliyor. UYGULAMASI OLDUKÇA BASİT: Çekmece tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra, tabandan biraz büyük kesilen folyo yerleştirilip köşelere bastırılıyor. Yapıştırıcı kullanmaya gerek kalmıyor, çekmecedeki eşyalar folyonun sabit durmasını sağlıyor. Folyonun yırtıldığında veya kirlendiğinde değiştirilmesi öneriliyor. Bu basit yöntem, mutfak düzenini korumak ve temizlik süresini azaltmak isteyenler için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.