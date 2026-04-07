Mutfaktaki Sinsi Tehlike: Zehir Saçıyor! Tavada Bu 3 İşareti Görüyorsanız Sakın Kullanmayın

Çizik tavalar, mutfaklarda fark edilmeden kullanılan ancak ciddi sağlık riskleri barındıran ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre yıpranmış teflon tava kullanımı, zamanla yemeklere zararlı kimyasallar ve mikroplastik parçacıkların karışmasına neden olabiliyor. Bu durum ise uzun vadede kanser riski başta olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor.