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Mutluluğumuz doğru insanlarla besleniyor! Kalabalıklar değil, anlamlı bağlar iyi hissettiriyor
Mutluluğumuz doğru insanlarla besleniyor! Kalabalıklar değil, anlamlı bağlar iyi hissettiriyor
Kalabalıklar içinde saatler geçirmek her zaman mutluluk getirmiyor. İnsanı asıl besleyen; kendisini anlayan, aynı dili konuşabildiği ve yanında kendisi gibi olabildiği insanlarla kurduğu bağlar. Araştırmalar yaşam memnuniyetini artıranın, sosyalleşmenin sıklığından çok birlikte vakit geçirilen insanların niteliği olduğunu gösteriyor.
Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 09:34