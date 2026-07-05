Mutluluğumuz doğru insanlarla besleniyor! Kalabalıklar değil, anlamlı bağlar iyi hissettiriyor

Norman P. Li ve Satoshi Kanazawa'nın 2016 yılında British Journal of Psychology dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, genel olarak arkadaşlarla daha sık sosyalleşmek insanların yaşam memnuniyetini artırıyor. Ancak araştırmada dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Yüksek zekâ düzeyine sahip bireylerde bunun tam tersi bir ilişki görülebiliyor. Araştırmada, zeki kişilerin insanlarla daha sık vakit geçirdiklerinde yaşam memnuniyetlerinin azalma eğilimi gösterdiği, buna karşılık daha seyrek sosyalleştiklerinde kendilerini daha memnun hissettikleri bulundu. Bu sonuç ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Fakat buradan "zeki insanlar yalnız kalmalıdır" gibi bir anlam çıkarmak doğru olmaz.

Aslında mesele sosyalleşmek değildir. Daha önce paylaştığımız birçok bilimsel araştırma, güçlü sosyal ilişkilerin hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı için en önemli koruyucu faktörlerden biri olduğunu gösteriyor. Kaliteli sosyal ilişkiler stresi azaltıyor, depresyon riskini düşürüyor, bağışıklık sistemini destekliyor ve yaşam memnuniyetini artırıyor. Demek ki burada cevap aramamız gereken soru, "Ne kadar sosyalleşiyorsun?" değil, "Kimlerle sosyalleşiyorsun?" sorusudur.