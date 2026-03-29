Mutluluğun kayıp kodu çözüldü! Başkasına yardım etmenin beynimizdeki şaşırtıcı "ödül" etkisi

Bu artık tek bir çalışmanın sonucu değil, farklı araştırmaların birleştiği ortak bir gerçektir. Burada şu soruyu sormak gerekir: Neden, neden insan başkasına yardım ettiğinde kendi bedeni de iyileşir? Çünkü insan sadece kendi içine kapanarak var olan bir yapı değildir. İnsan, ilişki kuran, bağlanan ve anlam arayan bir varlıktır. Birine destek olduğunda, beynin bunu sadece bir davranış olarak değil, bir bağ kurma eylemi olarak algılar. Bu da sinir sistemini sakinleştirir, stres hormonlarını azaltır ve bedenin kendini onarmasını kolaylaştırır.