Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncuları: Film nerede ve ne zaman çekildi?

Ekranların sevilen ikilisi Elçin Sangu ve Barış Arduç'u yıllar sonra sinemada bir araya getiren Mutluluk Zamanı, romantik komedi türündeki hikâyesiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Kusursuz bir hayat sürdüğüne inanan Mert ile geçmişiyle barışık yaşayan Ada'nın yollarının kesişmesini anlatan film, hem oyuncu performansları hem de görsel şöleniyle dikkat çekiyor. Peki, Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi? Konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte o yapım hakkında her şey.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 17:21
Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı Mutluluk Zamanı, 2017 yılında beyazperdede yerini aldı. "Kiralık Aşk" dizisindeki uyumlarıyla milyonların sevgisini kazanan Elçin Sangu ve Barış Arduç'u bu kez beyazperdede buluşturan film, vizyona girdiği dönemde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

MUTLULUK ZAMANI KONUSU

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişini silen Mert ile geçmişi ile yaşayan Ada'nın yollarının kesişmesi dengeleri değiştirir.

Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Hayatı değişen sadece Ada değildir, Ada'nın ağabeyi Tarık da Mert'le birlikte değişim yaşar.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCULARI

Barış Arduç - Mert

Elçin Sangu - Ada

Cengiz Bozkurt - Tarık

Dila Bayrak

Levent Öktem

Nazlı Kar

Kerem Hakan Ilçin

MUTLULUK ZAMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutluluk Zamanı çekimlerinin bir kısmı Prens Adaları içerisinde yer alan Heybeliada'da gerçekleşti.