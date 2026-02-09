Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncuları: Film nerede ve ne zaman çekildi?

Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Hayatı değişen sadece Ada değildir, Ada'nın ağabeyi Tarık da Mert'le birlikte değişim yaşar.