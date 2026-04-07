Nakliye uçağının düşmesinde "azot tüpü" detayı! 20 kahraman askerimiz şehit olmuştu: Ön rapor tamamlandı
11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan C-130EM tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 kahraman askerimiz şehit olmuştu. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, C-130 uçağının düşüş nedenine dair ön raporun tamamlandığını belirterek, "C-130'larda, yakıt tanklarının patlama riskini azaltmak için kullanılan "etkisizleştirme" (inerting) sistemine sahip azot tüpleri/tankları bulunuyor. Farklı konfigürasyonlarda, azot tüpleri, iniş takımı veya burun civarında da olabiliyor. Yapısal olarak gövde ile kanadın birleştiği bölgeye entegre edilen bu azot tüplerinden birinin, yüksek hızdaki hava akışıyla kelepçesinden kurtulduğu ve uçağın kuyruk bölümüne saplandığı değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.04.2026 06:27