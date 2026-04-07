Nakliye uçağının düşmesinde "azot tüpü" detayı! 20 kahraman askerimiz şehit olmuştu: Ön rapor tamamlandı

Öğrendiğim kadar ile C-130 uçağımızın düşüş nedenine dair "Ön Rapor" tamamlandı. Konu teknik olduğu için genel bilgilerle ilerlemekte, bu hafta içinde paylaşılması beklenen raporu görmekte fayda var. Ama eldeki bilgilerimiz de ciddi ipuçlarını içeriyor.

C-130'larda, yakıt tanklarının patlama riskini azaltmak için kullanılan "etkisizleştirme" (inerting) sistemine sahip azot tüpleri/tankları bulunuyor. 12'şer kg'lık azot tüpleri sağ ve sol kanat köküne 2'şer adet monte edilmiş vaziyette duruyor. Farklı konfigürasyonlarda, azot tüpleri, iniş takımı veya burun civarında da olabiliyor. Yapısal olarak gövde ile kanadın birleştiği bölgeye entegre edilen bu azot tüplerinden birinin, yüksek hızdaki hava akışıyla kelepçesinden kurtulduğu ve uçağın kuyruk bölümüne saplandığı değerlendiriliyor.

Havacılık uzmanları bu durumu "en tehlikeli senaryo" diye nitelendiriyor. Kanattan kopan veya kanat içinden fırlayan bir parçanın, uçağın arkasına doğru süzülen hava akımına kapılarak yatay ve dikey stabilizatörlere hasar vermesi halinde, uçağın yunuslama açısını tayin eden aşağı-yukarı manevra kabiliyeti ile sağa, sola yön tayin eden bölümleri hasar görüyor. Hızlı basınç kaybı yaşanıyor. Kuyruk gövdeden ayrılıyor. Uçak, parçalanarak spiral şekilde yere çakılıyor.

