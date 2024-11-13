‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

2020 YILINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

2020 yılında Larsen kardeşlerin yüksek miktarda bir uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirecekleri ihbarını alan polis, operasyon için düğmeye bastı. "Pitstop" adı verilen operasyonda Bronby bölgesinde bir tıra baskın düzenlendi. Baskında, tırdan minik otomobile yükleme yapıldığı sırada Mike Gersen Larsen'in kardeşi Mick Larsen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 5 ay süren operasyonda 101 kilo kokain, 138 kilo esrar ve 125 kilo amfetamin kaçakçılığını ve dağıtımını yapan yaşları 23 ile 50 arasında değişen 10 erkek toplam 117,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Mike Larsen bir türlü yakalanamadı.