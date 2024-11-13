‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!
Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-38" operasyonuyla yakalanmıştı. Sabah, milyonlarca euro değerindeki uyuşturucuyu minicik otomobilinin altına kurduğu düzenekle taşıyıp, yıllarca yakalanamayan "Nargileci baba" lakaplı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in Bornboy kasabasında başlayıp Başakşehir'de son bulan hikayesine ulaştı.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:25