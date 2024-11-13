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‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-38" operasyonuyla yakalanmıştı. Sabah, milyonlarca euro değerindeki uyuşturucuyu minicik otomobilinin altına kurduğu düzenekle taşıyıp, yıllarca yakalanamayan "Nargileci baba" lakaplı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in Bornboy kasabasında başlayıp Başakşehir'de son bulan hikayesine ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:25
‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

Mike ve Mick Gerner Larsen kardeşler, daha küçük yaşlarda uyuşturucu ile tanışsa da, ailesi dahil hiç kimse onların uluslararası düzeyde birer uyuşturucu kaçakçısı olduğunu tahmin etmiyordu.

‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

Ta ki; iki kardeşin organize suç örgütlerinin kullandığı EncroChat isimli kripto haberleşme programındaki paylaşımları ortaya çıkıncaya kadar. Doğu Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Özel Suç Birimi, 2019 yılında vakitlerinin büyük bir bölümünü tamir atölyesinde geçiren Mike ve Mick Gerner Larsen kardeşlerin Encrochat üzerinden gönderdiği birçok mesajı tespit etti.

‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

Larsen kardeşlerin, Avrupa'ya giren uyuşturucunun büyük bir bölümünün Danimarka'ya aktarılmasında önemli rol oynadığının bilgisine ulaşan polis, iki kardeşi takibe aldı.

‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

MİNİK OTOMOBİLLE MİLYONLUK SEVKİYAT

Ancak, Nargileci baba lakabıyla bilinen Mike Gerner Larsen, ev ve iş yerlerinde yapılan onca baskına rağmen otomobilinin koltuğunun altına kurduğu özel düzenek sayesinde milyonluk uyuşturucu yakalanmadan taşımayı ve Avrupa ülkelerine teslim etmeyi başardı.

‘Nargileci baba’ işte böyle enselendi: Bornboy kasabasında başlayan hikaye Başakşehir’de son buldu!

2020 YILINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

2020 yılında Larsen kardeşlerin yüksek miktarda bir uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirecekleri ihbarını alan polis, operasyon için düğmeye bastı. "Pitstop" adı verilen operasyonda Bronby bölgesinde bir tıra baskın düzenlendi. Baskında, tırdan minik otomobile yükleme yapıldığı sırada Mike Gersen Larsen'in kardeşi Mick Larsen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 5 ay süren operasyonda 101 kilo kokain, 138 kilo esrar ve 125 kilo amfetamin kaçakçılığını ve dağıtımını yapan yaşları 23 ile 50 arasında değişen 10 erkek toplam 117,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Mike Larsen bir türlü yakalanamadı.

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