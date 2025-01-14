Trend
Galeri
Trend Yaşam
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...
Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti dava dosyasındaki baba Arif Güran'ın evindeki halıların Van Jandarma Kriminal laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemenin tutanağı ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce baba Arif Güran'ın evindeki bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması (luminol çalışması) yapıldı. Çalışmalarda halılar üzerinde elde edilen kıl örnekleri ve lekeler, numaralandırılarak halılardan kesilen örneklerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. İncelemelerin ardından halılar Güran ailesine iade edilirken, mahkeme dosyasına da giren tutanağın detayları gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:58