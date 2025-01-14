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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti dava dosyasındaki baba Arif Güran'ın evindeki halıların Van Jandarma Kriminal laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemenin tutanağı ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce baba Arif Güran'ın evindeki bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması (luminol çalışması) yapıldı. Çalışmalarda halılar üzerinde elde edilen kıl örnekleri ve lekeler, numaralandırılarak halılardan kesilen örneklerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. İncelemelerin ardından halılar Güran ailesine iade edilirken, mahkeme dosyasına da giren tutanağın detayları gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:58
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti dava dosyasındaki baba Arif Güran'ın evindeki halıların Van Jandarma Kriminal laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemenin tutanağı ortaya çıktı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren ikinci duruşmada Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ay sonunda gerekçeli kararı açıklaması bekleniyor.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

HALILARIN KRİMİNAL RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada daha önce baba Arif Güran'ın evindeki bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması (luminol çalışması) yapıldı. Çalışmalarda halılar üzerinde elde edilen kıl örnekleri ve lekeler, numaralandırılarak halılardan kesilen örneklerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. İncelemelerin ardından halılar Güran ailesine iade edilirken, mahkeme dosyasına da giren tutanağın detayları ortaya çıktı. 19-23 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan incelemelerde, şu ifadelere yer verildi:

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı: Yastık kılıfı, halı, yolluk...

1. Desenli örtü (BN:8) üzerinden alınan 3 numaralı leke numunesinde, halı parçası (BN:25) üzerinden alınan leke numunesinde, kan olmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır.

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